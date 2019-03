Intussen op de Bosuil: op uur tijd 2.000 abonnementen Play-Off 1 verkocht philippe truyts

07 maart 2019

20u31 0 Antwerpen Antwerp FC speelt straks voor het eerst Play-Off 1 en de supporters laten er geen gras over groeien. Vanaf vandaag konden ze hun abonnement op tribunes 1 (vakken 111 tot 117, 121 en 126), 2 en 3 verlengen. “De toeloop overtrof de stoutste verwachtingen”, zegt woordvoerster Hilde Van Malderen. “In het eerste uur hebben al 2.000 abonnees online hun zitje voor Play-Off 1 vastgelegd.”

Keerzijde van de toevloed was dat er online aanzienlijke wachtrijen ontstonden. Van Malderen: “Dat is natuurlijk vervelend. Maar we stonden ook verbijsterd te kijken naar de overrompeling. Ongelooflijk hoe onze supporters op Play-Off 1 gebrand zijn. Dan besef je als club waarom we zo hard gestreden hebben.”

Niemand hoeft zich zorgen te maken. De supporters kunnen nog tot 25 maart hun abonnement verlengen. Alle niet-verlengde abonnementen worden daarna als losse tickets verkocht. Overigens kun je ook via de ticket corner terecht.