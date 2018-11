Intussen in Borgerhout: linkse coalitie lang niet zeker Philippe Truyts

12 november 2018

16u52 0 Antwerpen Zes jaar lang was Borgerhout met een homogeen linkse coalitie de politieke tegenpool van het centrumrechtse bestuur in de stad Antwerpen. Maar of dat zo blijft, is absoluut niet zeker. “We praten met alle partijen, behalve het Vlaams Belang”, zegt toekomstig districtsburgemeester Marij Preneel (Groen). “Communiceren doen we pas als er een akkoord is.”

Groen zit in de driver’s seat in Borgerhout. Het veroverde negen van de 25 zetels en is wiskundig onmisbaar door de weigering van N-VA, Open Vld en CD&V om met PVDA te besturen. In theorie zou Groen de huidige meerderheid met PVDA (vier zetels) en sp.a (drie zetels) kunnen verderzetten. Dat levert een comfortabele 16 op 25 zetels op.

Maar zo evident is dat allemaal niet, fluisteren een aantal stemmen achter de schermen. Mocht Groen tóch de uitgestoken hand van Bart De Wever (N-VA) in de stad aanvaarden, dan zou de deal kunnen inhouden dat Marij Preneel in Borgerhout PVDA laat vallen en kiest voor een coalitie met sp.a en twee kleintjes: CD&V en Open Vld (elk één zetel). Zo’n combinatie is goed voor 14 van de 25 zetels. Hetzelfde geldt voor sp.a: als de socialisten in de stad toehappen, ligt een samenwerking met PVDA in Borgerhout veel moeilijker.

Wat met N-VA?

Of maakt N-VA (zes zetels) ook nog een kans? Kopman Alain Herremans beschouwt zijn partij als een goede partner voor een stabiele meerderheid. “Zeker vanuit de overweging dat we dan een einde kunnen maken aan het conflict tussen Borgerhout en de stad.” Bij Open Vld zegt de enige verkozene Hans Maes niet nee tegen een zitje in het bestuur. Zowel N-VA als Open Vld zetten wel een vraagteken bij de uitspraak van Preneel dat ze met iedereen praat. “Op een eerste informatief gesprek na hebben we geen uitnodiging meer gekregen.”

PVDA houdt zich inmiddels gedeisd. Ze weten daar dat niet iedereen binnen Groen voort wil met de marxistische partij. En mathematisch zijn ze niet onmisbaar. “We willen graag verder besturen en hopen dat de gesprekken hier kunnen losgekoppeld worden van wat er in de stad gebeurt”, zegt Jos D’Haese, die het lijsttrekkerschap van uittredend districtsschepen Zohra Othman overnam. Othman kapt met politiek.

Bij sp.a noemt huidig districtsburgemeester Stéphanie Van Houtven de gesprekken zeer constructief. “Er zitten in de programma’s van Groen en sp.a veel gelijklopende ideeën. Maar meer zeg ik niet. Het is Groen dat het ritme van de gesprekken bepaalt.”

Witte rook? Daar moeten we niet snel op rekenen in Borgerhout.