Internationaal geroemd, door stad aan lot overgelaten 25 januari 2018

02u44 0 Antwerpen Twee van 's werelds mooiste graffitiwerken vind je in Merksem volgens een toonaangevende internationale blog. Maar de Antwerpse streetart-artiesten zijn allesbehalve aan het feest. Zij wachten na drie jaar nog altijd op de beloofde steun van de stad. Die slaat mea culpa: "Er is een stuurgroep, maar de persoon met de meeste expertise is al lange tijd afwezig."

Onlangs publiceerde de toonaangevende blog I Support Street Art een lijst met 's werelds beste graffiti van 2017. Bij de laureaten: Pain is real, but so is hope van Mark Gmehling en Beauty beneath the Mask van Nils Westergard en Joachim, beide te aanschouwen in de Constant de Jongstraat in Merksem. Antwerpse street art zit dus in de lift. En volgens Tim Marchang, graffitikenner, moet het stadsbestuur daarom een tandje bijsteken. Immers: de visienota uit 2015, die beschrijft hoe de stad zich opstelt ten aanzien van street art, is nog steeds niet omgezet in een actieplan. "Als we vandaag een muur willen realiseren moeten we onnoemelijk veel mensen contacteren om alles in orde te krijgen", foetert Marchang. "Dat moet sneller kunnen, via een centraal aanmeldingssysteem bijvoorbeeld."





Het kabinet van schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) benadrukt dat de stad street art weldegelijk ondersteunt. "Er is een overkoepelende stuurgroep, waar onder meer de politie, de jeugddienst en de cultuurdienst deel van uitmaken", klinkt het. "Maar het is juist dat de visienota onvoldoende in concrete actiepunten is omgezet." Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) vindt dat de stad street art ten volle moet ondersteunen. Ze gaat dan ook op korte termijn het gesprek aan over hoe de kunstvorm in de toekomst mee ondersteund kan worden. (BJS)