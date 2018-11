Internaat De Spits krijgt BV’s op bezoek dankzij inzamelactie Rode Neuzendag ADA

21u14 0 Antwerpen De leerlingen van het internaat De Spits hebben 2.000 euro ingezameld voor Rode Neuzendag. Dat deden ze door rode balpennen te verkopen. Nathalie, Sean Dhondt en Wout van De 5R kwamen de leerlingen bedanken voor hun inzet.

Twee weken lang zijn de leerlingen van het internaat De Spits bezig geweest met Rode Neuzendag. Er waren spreekmomenten en workshops dat hen bij de problematiek rond geestelijke gezondheid deed stilstaan. Op het internaat verblijven jongeren tussen 14 en 19 jaar van diverse scholen in Antwerpen, waaronder enkele van de balletschool en de kunsthumaniora.

“Vanavond staat er een grote slotshow op het programma waar iedereen aan deelneemt op zijn of haar niveau. Een ideale afsluiter voor twee heel interessante weken”, vertelt opvoedster Noëlla Venken. Meteen zamelden de leerlingen ook 2.000 euro in ten voordele van Rode Neuzen Dag met de verkoop van rode balpennen met het opschrift ‘Bewonder hoe bijzonder jij bent’. “We hebben zelf ondervonden dat het heel belangrijk is dat ook onze leerlingen dat beseffen. De afgelopen weken is er heel veel gereflecteerd met de leerlingen en daar zijn interessante dingen uit voortgekomen. Zo hebben we beslist een stille ruimte in te richten waar iedereen zich even kan terugtrekken.” Nathalie, Sean Dhondt en Wout van De 5R kwamen de leerlingen bedanken voor hun inzet en voor het ingezamelde geld.