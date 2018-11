Intern verzet tegen sp.a in Antwerpse coalitie: “Wie op socialisten heeft gestemd, voelt zich nu bekocht” Nina Bernaerts

21 november 2018

18u07 0 Antwerpen De Antwerpse achterban van sp.a kijkt met argusogen naar de partijtop nu die beslist heeft om met N-VA te onderhandelen. Onder andere de groep ‘Wij zijn socialisten’ verzet zich tegen een samenwerking. “Wij staan te zwak en kunnen nooit een deftig akkoord uit de brand slepen”, zegt één van de trekkers en Antwerps socialist, Stephen Bouquin.

De beweging ‘Wij zijn Socialisten’ werd vorige zomer opgestart, toen nog onder de goedkeurende ogen van partijvoorzitterJohn Crombez. De leden hebben zich over heel Vlaanderen ingezet voor de verkiezingen, maar vandaag zijn ze verbolgen over wat er in Antwerpen gebeurt. Hun Facebookpagina staat bol van de verbaasde en verontwaardigde reacties.

“Ik, en velen met mij, zijn niet op de sp.a-lijst gaan staan om daarna in coalitie te treden met de burgemeester die zes jaar voor stilstand heeft gezorgd. Zijn we sadomasochisten? Na zes jaar socialisten-bashen nu in coalitie gaan met de man die in feite de stad noch veilig, noch leefbaar heeft gemaakt? Dat krijg je toch niet uitgelegd”?, zegt Stephen Bouquin, professor sociologie en lid van de Antwerpse socialisten.

“Sp.a krijgt de rekening gepresenteerd in mei”

De beweging zegt ook dat links niets te zoeken heeft in een coalitie met ‘donkerrechts’. “Wij hebben met de verkiezingen serieuze klappen gekregen. Met 11 procent kunnen wij niet wegen op deze onderhandelingen. Als Groen met 18 procent ’nee’ zegt op een nota, waarom zou sp.a dan wel kunnen wegen? Waarom zou De Wever compromissen maken? Op het vlak van armoede, huisvesting, openbare dienstverlening hebben we een totaal andere en in feite, onverenigbare visie. Het enige wat hieruit kan komen is een dubbelzinnig akkoord. Het resultaat zal zijn dat het beleid van het vorige stadsbestuur onverminderd zal worden voortgezet, zonder de echte bijsturing die de stad nodig heeft. En dan krijgt de sp.a de rekening gepresenteerd in mei 2019.”

Bouquin zegt dat sp.a beter zijn kar aan Groen had gehangen. “Hadden ze samen naar de onderhandelingen getrokken, dan hadden ze daar nog sterk kunnen staan, dat is nu niet het geval. Sp.a heeft zes jaar slechte oppositie gevoerd, ze hebben bijvoorbeeld het mismanagement van De Lijn te weinig aan de kaak gesteld. Ze hadden met de verkiezingen 15 procent kunnen halen, maar tot vandaag weet je als kiezer niet waarop je stemt, de partijtop draait met de wind mee. Als kiezer voel je je dan bekocht.”

“Raadpleeg de achterban”

De beweging vraagt dan ook met aandrang terug te koppelen naar de achterban. “Noch de basis van de partij, noch de achterban en het middenveld hebben tot hiertoe inspraak gehad in het verloop van de onderhandelingen. Ook voor deze onderhandelingen hebben wij gevraagd om te vergaderen over de inhoud van de onderhandelingen, maar dat is dus niet gebeurd.”

“De onderhandelingen zijn nu opgestart. Nu vragen wij om het akkoord dat eventueel op tafel gelegd wordt, terug te brengen naar de achterban. Via een poll – ook digitaal want dat kost geen geld – onder de leden moet beslist worden of er een eventueel akkoord gemaakt kan worden of niet.”