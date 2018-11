Interactief campagnebeeld moet agressie tegen treinpersoneel halt toeroepen ADA

26 november 2018

12u29 0 Antwerpen Een werknemer van NMBS die van achter gebroken glas recht in de lens kijkt: met die opvallende foto wil de treinmaatschappij de toegenomen agressie tegen haar personeel doen terugdringen. Opvallend: treinreizigers kunnen het gebroken glas herstellen door het aan te raken. De interactieve campagne is vandaag op bezoek in Centraal Station.

Yolande De Meester is één van de medewerkers die meewerken aan de campagne. Al 26 jaar werkt ze als treinbegeleidster en ze kwam al regelmatig in aanraking met geweld. “Ik krijg voornamelijk verwensingen naar mijn hoofd geslingerd, maar een keer kwam het tot fysiek geweld. Drie mannen grepen me vast omdat ze geen geldig vervoersbewijs konden voorleggen. Ik wist me los te rukken en kon naar het veiligheidspersoneel te rennen. Drie dagen was ik werkonbekwaam door een kwetsuur aan mijn schouder”, vertelt Yolande. Discussies rond geldige vervoersbewijzen zijn de grootste aanleiding tot geweld. In 2017 telde de NMBS bijna 400.000 zwartrijders.

3.000 dagen arbeidsongeschiktheid

Dat NMBS de campagne nu lanceert, is geen toeval. In 2017 waren er 1.200 meldingen van verbaal of fysiek geweld. “Voor het eerst in vijf jaar stijgt het aantal gevallen opnieuw. In de meeste gevallen gaat het op verbaal geweld maar in vier op de tien gevallen ontaardt dat verbaal geweld in fysiek geweld. Dat zorgde in 20017 voor zo een 3.000 dagen arbeidsongeschiktheid”, vertelt Koen Kerckaert, directeur Transport NMBS.

Het interactief campagnebord staat nog tot 18 uur in de grote hal van het Centraal station. Iedereen die wil kan er zijn steun betuigen aan het treinpersoneel door agressie een halt toe te roepen.