Inter Milaan test Antwerpse voetballertjes 07 maart 2018

02u39 0 Antwerpen Technisch directeur Marco Monti (50) van de Italiaanse topclub FC Internazionale Milano deed gisteren uit de doeken welke plannen het in Antwerpen heeft. "Eerst een voetbalkamp in juli, daarna bekijken we of we ook op lange termijn een project kunnen opstarten", zei Marco Monti.

Marco Monti en zijn rechterhand Nicola Bernardello streken maandag al in Antwerpen neer en bezochten de Wilrijkse Pleinen. Dat wordt de locatie voor Inter Academy Camp van 2 tot 6 juli. "Dat zijn fantastische faciliteiten", vindt Marco Monti. "De ideale plaats om Antwerpen kennis te laten maken met de voetbalfilosofie van FC Internazionale."





Wat Internazionale doet, verschilt van andere Europese topploegen, omdat Inter eigen coaches naar Antwerpen stuurt. "Zij kunnen beter dan wie ook de waarden van Inter doorgeven, want dat is de bedoeling. Op, maar ook naast het veld. Dit zomerkamp is een test om te kijken wat het potentieel hier is en of we op termijn een project voor een aantal jaren kunnen starten."





Voor het voetbalkamp zijn er 100 tot 150 plaatsen voor voetballers van 5 tot 16 jaar en voor een prijs van 255 tot 325 euro voor vijf dagen. Een kwart is volgens de organisatie al ingenomen. (KAV)





Meer info op www.interacademyantwerp.be.