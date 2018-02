Inter Milaan komt naar Antwerpen TOPPLOEG ORGANISEERT VOETBALKAMP VOOR JONGEREN IN ZOMER KRISTOF AERTS

20 februari 2018

02u46 0 Antwerpen De Italiaanse topclub Inter Milaan organiseert in Antwerpen een voetbalkamp van 2 tot en met 6 juli 2018 . "Hiermee wil Internazionale een visitekaartje afgeven aan voetbalminnend Antwerpen", zegt Dirk Van Himbeeck. Hij begeleidt het project in Antwerpen en was vorig weekeinde in Milaan om de details te bespreken. Een eerste stap naar een heuse voetbalschool?

Inter Milaan. Dit is de laatste keer dat we het zo schrijven, want de Nerazzurri willen de link naar hun grote stadsrivaal AC Milaan niet horen. Liever FC Internazionale, of kortweg Inter. En dat heeft veel respect voor het Belgisch voetbal, zeker door de prestaties van onze Rode Duivels en door het jonge Belgisch talent. Denk maar aan Senna Miangue (20) die ze bij Beerschot-Wilrijk hebben weggeplukt. Of Xian Emmers (18), Zinho Vanheusden (18) en sinds 2016 ook Flor Van den Eynden (17) die bij KV Mechelen speelde.





Filosofie

"Dat ze die vier hebben gehaald, bewijst dat ze gemotiveerd zijn om naar België te komen en om onze jeugd in hun thuisomgeving kennis te laten maken met hun coachingmethodes", zegt Dirk Van Himbeeck. De Antwerpse advocaat stapte met een ambitieus project naar Milaan en sprak met directeur van de Inter Academy Barbara Biggi. "De Italianen hadden al langer het idee om in Europa een voetbalschool, een Inter Academy, te openen. In Azië en Zuid-Amerika bestaan die voetbalscholen al. Naast een voetbalopleiding wil Inter hun kenmerkende filosofie uitdragen waarbij zij kinderen respect leren hebben voor elkaar, laten samenwerken in groep, ideeën laten uitwisselen en overwinningen, maar ook nederlangen, delen."





Blinde vlek

Internazionale wil een wereldwijd netwerk uitbouwen met een lokale hechting en een fanbasis. Europa is op dat vlak nog een blinde vlek. Op termijn ziet Internazionale één grote Europese competitie, waarbij zij dan een sleutelpositie zal hebben verworven op Belgische bodem. "Want laten we eerlijk zijn: de kans is erg klein dat er in die topcompetitie plaats zal zijn voor een Belgische of Nederlandse ploeg."





Met lege handen

"In België denken clubs dat ze hun beste jeugdspelers kunnen houden, maar dat is een utopie", vindt Van Himbeeck. "Ze stelen spelers van elkaar en ruziën daar over. Ze werken tegen elkaar, in plaats van met elkaar. Vaak investeren clubs in een opleiding, maar komt een grotere club aankloppen en is zo'n speler niet meer te houden. De club blijft met lege handen achter. Hierdoor worden clubs ontmoedigd en zijn ze niet meer geneigd veel geld te investeren in jeugdspelers. Inter wil al die jonge voetballers een kans geven om zich te ontwikkelen vanuit zowel een individuele als een collectieve benadering, net door samen te werken.. Een talentvolle speler die geen tijd wil steken in zijn opleiding, kan blijven, maar zal op een ander niveau blijven spelen. Spelers die veel willen trainen en willen investeren in zichzelf, krijgen de kans om zich te ontwikkelen. Het kind en voetbalplezier staan op nummer één. Trainen en opleiden tijdens de week en de wedstrijd in het weekend moet fun zijn en is eigenlijk bijzaak. Dat is nu een denkfout in de opleiding: het resultaat van die wedstrijd op zaterdag of zondag. Dat vraagt een mentaliteitsverandering. En op het einde van de rit zal de speler de mogelijkheid krijgen om te spelen in wat voor de Inter Academy de beste kans op succes biedt. Dat Inter graag de absolute toppers wil, is logisch. Maar de meerderheid zal daar niet geraken, maar zullen wel een topopleiding volgens de filosofie en methodiek van Inter hebben gekregen om in de Belgische competitie of in een andere Europees land een mooie carrière uit te bouwen. Dat wil Inter Academy ook aanbieden met respect aan hun ethische waarden, waarbij het kind centraal staat ."





Eigen coaches

De eerste stap: Inter Summer Camp in de eerste week van juli. "De club wil Antwerpen laten ervaren welk opleidingspotentieel zij heeft en welke mogelijkheden een Inter Academy voor deze stad heeft." Er is een groot verschil met wat Real Madrid of Valencia al doen. Die voetbalkampen zijn in handen van een Nederlandse organisatie. "Inter gaat dat zelf doen. Ze zullen eigen coaches sturen, eigen begeleiders om onze voetballers onder te dompelen in hun voetbalvisie, in de Italiaanse voetbalcultuur en in de voetbalmethodieken van Inter. Om te voelen hoe het er in Italië aan toe gaat. Ook voor coaches is er een clinic."





In maart komt Internazionale in Antwerpen meer toelichting geven.