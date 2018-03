Intendant: "Overkapping kan klaar zijn in 2025" 17 maart 2018

02u51 0 Antwerpen Architect Alexander D'Hooghe, de intendant die de overkapping van de Antwerpse Ring begeleidt, zegt dat de volledige overkapping in zeven jaar klaar kan zijn. "Ik hoop mijn werk af te kunnen ronden tegen 2025 of 2027." Dat zei de intendant op een seminarie over Antwerpen op de Mipim-vastgoedbeurs in Cannes.

"De discussiepunten tussen overheid en actiegroepen zijn afgehandeld", zo zegt D'Hooghe. "Het behoud van het Sint-Annabos, de bijgewerkte versie van de Oosterweelverbinding, de inschakeling van de verschillende vervoersmodi (modal shift), de ontsluiting voor het lokale verkeer en de overbrugging van de Schelde voor fietsers en voetgangers. Voor de eerste keer in vijftien jaar hebben de actiegroepen en het stadsbestuur elkaar, zij het zeer aarzelend, gevonden", zei D'Hooghe. "We hebben het momentum bereikt voor een doorbraak."





Ademloos frontman Wim Van Hees noemt de uitspraken van D'Hooghe positief.





"Ik hoop dat de volledige overkapping in 2025 een feit is, want dan kan ik het misschien nog meemaken", aldus de 77-jarige actievoerder. "Maar ik vrees dat het te optimistisch is. Het duurde al zo lang eer het Oosterweelproject eindelijk op de rails stond en het inpassen van het radicaal haventraject zal die termijn nu nog verlengen." (DILA)