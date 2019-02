Instructeur rijschool krijgt 18 maanden cel met uitstel Belga

26 februari 2019

20u26 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft rijschooluitbater Mustapha E.B. veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel, omdat hij zijn leerlingen geholpen had bij het plegen van fraude op hun theoretisch rijexamen. Dat gebeurde via een hemd dat met een verborgen camera was uitgerust.

Mustapha E.B., zaakvoerder van rijschool “100 procent geslaagd” in Deurne, stuurde zijn leerlingen naar het examencentrum gekleed in een speciaal hemd, waarin een camera, oortjes en een zender verstopt waren. Hij bleef in zijn wagen op de parking zitten en kon via de apparatuur de vragen meelezen en hen de juiste antwoorden doorgeven.

Op 7 december 2017 werden leerlingen Bouchra H. en Mustapha E.B. betrapt in het examencentrum van Deurne. Beiden gaven de fraude toe. Bouchra H. hoefde Mustapha E.B. niets te betalen, als ze bij haar vrienden en familie maar wat reclame voor hem maakte.

Uit verder onderzoek bleek dat de bijzondere fraudetechniek ook al in andere examencentra was toegepast. Firas A. was op 27 oktober 2017 door Mustapha E.B. naar het examencentrum van Sint-Niklaas gebracht. Hij moest 1.400 euro betalen om het ‘camerahemd’ te mogen dragen. Hij had op Mustapha E.B. beroep gedaan, omdat zijn Irakees rijbewijs niet erkend wordt in België en hij onvoldoende Nederlands kon om het examen zelf af te leggen.

Ook wat Ismail E.H. betrof, zaakvoerder van rijschool E19 in Antwerpen, vond de rechtbank het bewezen dat hij via een gelijkaardige werkwijze een leerling had helpen frauderen in het examencentrum van Kontich. Hasan K. moest extra oortjes insteken onder de hoofdtelefoon waarmee er contact was met een medewerker in de auto die dan de antwoorden doorgaf.

Ismail E.H. werd eveneens veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel. Bouchra H. en Firas A. kregen van de rechtbank een probatie-opschorting en moeten een cursus bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid volgen. Hasan K. kreeg een gewone opschorting.