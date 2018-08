Inspecteurs incasseren slagen en beten 13 augustus 2018

Een inspecteur van de politie Antwerpen wandelde op een vrije moment door de Genuastraat toen hij plots een man in de gaten kreeg die zich verdacht gedroeg. De agent vroeg de man naar zijn intenties en maakte zich ook bekend als politieman. De verdachte had het daar niet op begrepen en zette het op een lopen. De inspecteur reageerde alert en kon de verdachte tegen de grond werken. Twee bevriende collega's die zich in dezelfde buurt ophielden, werden erbij geroepen om de weerspannige man in bedwang te houden tot de operationele teams ter plaatse kwamen. De drie collega's in burger kregen stampen en slagen te incasseren. De verdachte heeft hen ook gebeten. Ze lieten zich later verzorgen in het Jan Palfijnziekenhuis. (VTT)