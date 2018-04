Inheemse plantenmarkt goed voor insecten 13 april 2018

Inheemse planten zijn goed voor de biodiversiteit, onder meer voor het aantal insecten in de stad. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten in de stad sterk achteruit gaat. Natuurpunt organiseert daarom een inheemse plantenmarkt.





Na de vorige drie edities werden al 7.200 inheemse planten geplant in tuinen, geveltuinen en op terrassen van de stad. Vaak zijn ze ook beter bestand tegen uitzonderlijke vorstperiodes en ziektes dan niet-autochtone planten. Natuurpunt hoopt na deze editie op meer dan 10.000 inheemse planten te eindigen. Er zijn 78 verschillende soorten biologische gekweekte, inheemse planten te koop. De markt vindt plaats nu zondag 15 april van 10 tot 17 uur aan het plein Kloosterstraat-Goede Hoopstraat. (DILA)