Ingebroken in restaurant 29 januari 2018

02u39 0

Er is ingebroken in een restaurant in de Geuzenstraat. In de nacht van donderdag op vrijdag forceerde de dader de voordeur en ging aan de haal met de inhoud van de kassa, het startgeld. Of er nog meer werd gestolen, moest nog geïnventariseerd worden. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (NBA)