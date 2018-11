Indoor skatewedstrijd, graffiti en vooral veel hiphop op STEEZ Festival Sander Bral

15 november 2018

15u50 0 Antwerpen Wie wil proeven van de ‘urban scene’ moet het komende weekend in De Studio zijn. STEEZ dompelt het cultuurhuis twee dagen onder in graffiti, hiphop, dance battles, dj-workshops en zelfs een indoor skatewedstrijd. “Wij brengen alle aspecten van de urban leefwereld samen onder één dak.”

Live hiphop-artiesten, graffiti-workshops, skatewedstrijden, muziekproductie, exposities, dance-battles en een afterparty in stijl. Daar is het dit weekend om te doen op de tweede editie van het STEEZ: Urban Culture Festival in De Studio. “De urban scene is groeiende in Antwerpen en we zien de laatste jaren heel wat verschillende concepten ontpoppen in de stad”, zegt Ilja Antonneau van De Studio. “Vorig jaar hebben we al die concepten voor een eerste keer samengebracht in onze eerste editie van STEEZ (‘style with ease’) om een laagdrempelige totaalbeleving op poten te zetten.”

“Samen met Soulsupply promoten we jonge opkomende talenten binnen de hiphop-, graffiti-, en skatewereld”, gaat Ilja verder. “Corrupted zorgt voor de les muziekproductie en Eltipographic stelt tentoon. Op de urban market kunnen bezoekers een heel weekend lang terecht om zich in het nieuw te steken of een tattoo te laten zetten. Ook plaatsen we de typische arcade-toestellen waar oudere bezoekers nostalgisch kunnen spelen op oude videogames als Ms. Pac-Man en Space Invaders. Het dagprogramma is volledig gratis zodat het ook laagdrempelig genoeg is voor mensen buiten de scene om eens te proeven van de urban leefwereld.”

Feestconcepten MOM en SHE organiseren zaterdagavond vanaf 22u00 de officiële afterparty in De Studio. Tickets voor middernacht kosten vijf euro. Daarna ben je er tien kwijt. De organisatie verwacht meer dan duizend bezoekers over het hele weekend.