Indoor Red Lions vandaag tegen Rusland en Zwitserland

Hockey

EK indoorhockey

Vanaf vandaag tot en met zondag strijden acht landen - waaronder vijf van de beste zes ter wereld - om de Europese titel indoorhockey in de Antwerpse Lotto Arena. De Indoor Red Lions staan zestiende op de wereldranglijst en zijn ingedeeld in een poule met Oostenrijk (2), Rusland (4) en Zwitserland. "We geloven in indoorhockey en we willen het publiek kennis laten maken met deze spectaculaire sport", aldus Denis Van Damme, communicatieverantwoordelijke van de Belgische Hockeybond. "Net daarom werden de prijzen van de tickets zeer democratisch gehouden. Op vrijdag (vandaag, red.) bijvoorbeeld krijg je voor slechts acht euro acht matchen voorgeschoteld." (WWT)