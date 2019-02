Inbrekers verstoppen zich voor politie op afdak Sander Bral

18 februari 2019

17u28 0

In de nacht van zondag op maandag werd de politie gecontacteerd voor een inbraak in de Lange Kievitstraat. Een getuige merkte twee verdachte mannen op in een appartement waarvan de bewoners op reis waren. De deur van het appartement was geforceerd en de woning was overhoop gehaald.

De verdachten waren vermoedelijk via de achterzijde binnengedrongen en weer vertrokken. Er werden verschillende politieploegen aangestuurd, die meteen startten met nazicht in de omgeving. De twee verdachten van 31 en 33 jaar werden aangetroffen op een plastieken afdakje in één van de tuinen in de buurt. Ze werden meteen geboeid. De mannen bleken in het bezit van inbrekersmateriaal. Eén van hen bleek gekend voor onder andere zware diefstal, de andere kon zich dan weer niet identificeren. Beide verdachten werden overgebracht naar het cellencomplex, hun dossier werd ook overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken.