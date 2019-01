Inbrekers in advocatenkantoor opgepakt patrick lefelon

07 januari 2019

Zondagnacht werd de politie verwittigd voor een inbraak op de Plantinkaai. Twee verdachten waren op zoek naar geld in een advocatenkantoor dat op het gelijkvloers is gevestigd. Het Snelleresponsteam (SRT) werd eropaf gestuurd. De voordeur was inderdaad opengebroken. In het pand werden twee personen met een zaklamp aangetroffen. Ze werden meteen geboeid. De mannen waren in het bezit een koevoet, schroevendraaiers, een beitel en werkhandschoenen. Beide verdachten bleken gekend voor verschillende feiten en waren vrij onder voorwaarden. De verdachten zijn voorgeleid bij het parket.