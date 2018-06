Inbrekers gepakt dankzij alerte bewoner 27 juni 2018

02u43 0

Een bewoner van een flat aan de Jan Denucélaan werd in de nacht van maandag op dinsdag gewekt door verdachte geluiden. De man belde naar de politie omdat drie verdachten probeerden om in te breken. Hij gaf ook meteen een beschrijving mee van de verdachten. Verschillende patrouilles werden met de nodige urgentie aangestuurd. Het trio had ondertussen het gebouw verlaten en wandelde weg in de richting van het tramstation. Dankzij de goede beschrijving kon de politie de drie verdachten vatten. In de berm van de snelweg kon het inbrekersmateriaal aangetroffen worden. Twee verdachten zijn al goed gekend bij de politiediensten. De verdachten van 26, 30 en 39 jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. (BSB)