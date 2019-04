Inbreker wandelt ‘s nachts met vol winkelkarretje op straat Toon Verheijen

06 april 2019

Een getuige belde vrijdagavond omstreeks 23 uur naar de politie met de melding dat hij een man met een volgeladen winkelkarretje van de Albert Heijn in de Karel Oomsstraat zag stappen in de richting van de Lange Lozanastraat. De interventieploeg die ter plaatse kwam, zag de man nog net wegwandelen van de laad- en loskade van de winkel. Hij werd aangehouden. De gevulde winkelkar werd teruggevonden in de Jan Van Rijswijcklaan. Op het terrein van de supermarkt stond nog een karretje klaar. Alles bij elkaar had de man een aanzienlijke buit verzameld, goed voor meer dan duizend euro. De 39-jarige Antwerpenaar is een gekende voor het gerecht.