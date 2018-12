Inbreker vlucht te voet weg in Waaslandtunnel Toon Verheijen

11 december 2018

14u26 0 Antwerpen De politie heeft maandagnacht twee verdachten van een inbraak kunnen arresteren. Een van hen dacht te kunnen ontkomen door de Waaslandtunnel te voet in te vluchten.

De politie kreeg om 3.30 uur melding dat er aan het Hessenstraatje iemand een raam aan diggelen had geslagen van een woning in een poging zo binnen te geraken. De meldkamer stuurde meteen enkele patrouilleploegen ter plaatse in de hoop een of meerdere verdachten te kunnen oppakken.

De eerste teams die aan het pand kwamen, konden niemand aantreffen. Een andere ploeg trof op het kruispunt van de Ankerrui en de Stijfselstraat een 24-jarige man die zodra hij de politie zag het meteen op een lopen zette. Hij kon snel gevat worden. Een ander team kreeg aan het Hessenstraatje een man in de gaten die voldeed aan een beschrijving die de getuige had gegeven. Toen de agenten hem aanspraken, sloeg ook hij op de vlucht.

Te voet liep de politie de verdachte achterna in de richting van het Hessenplein en zo verder in de richting van de Italiëlei. Hij liep naar de Ankerrui en besloot zowaar over de stenen balustrade te klimmen om zo naar beneden in de Waaslandtunnel te springen. Een 50-tal meter in de tunnel werd de man (30) overmeesterd en gearresteerd. Beide verdachten werden positief herkend en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.