Inbreker verstopt zich onder zeil Sander Bral

14 november 2018

Een passant zag in de nacht van dinsdag op woensdag een zaklamp schijnen en hoorde hoe glas brak in een handelszaak aan de Herentalsebaan in Deurne. Eén van de interventieteams van de politie merkte aan de achterkant van het gebouw een ladder op. De inspecteurs beklommen de ladder en kwamen uit bij een openstaand raam. Op het dak lagen verschillende informaticavoorwerpen gereed om mee te nemen. Een rondgang in het bedrijf leverde niets op. Nazicht in de omgeving wel, in één van de tuinen kon een verdachte gearresteerd worden. Hij had zich verstopt onder een zeil. De man van 29 jaar uit Deurne werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.