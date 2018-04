Inbreker valt door glazen dak 09 april 2018

02u44 0

In de Kerkstraat werd vrijdagochtend een inbraak vastgesteld. Een man kwam thuis van de winkel en ontdekte bloed in zijn woning en op zijn koer. De inbreker was tijdens het betreden van het pand door een glazen afdak gezakt en had zichzelf verwond. Hij kon ontsnappen via een andere woning in de Kerkstraat, waar hij ook nog bloedsporen achterliet. De politie deed nog nazicht in de omgeving en bij een omliggend ziekenhuis, maar zonder succes. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (BSB)