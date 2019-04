Inbreker overgiet broodjeszaak met olie Jan Aelberts

13 april 2019

13u37 2 Antwerpen In Wilrijk werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een broodjeszaak aan de Boomsesteenweg.

De dader forceerde de voordeur van de zaak en sloeg het raam ernaast stuk. Hij ging aan de haal met een laptop en overgoot de kassa en de geldlade met olie. Ook op andere plaatsen in de winkel goot hij olie uit en in de opslagkamer voor voedingswaren spoot hij een brandblusapparaat leeg. De Antwerpse politie is nog op zoek naar de dader.