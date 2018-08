Inbreker opgepakt 13 augustus 2018

Een patrouilleploeg van de politie Antwerpen heeft een auto-inbreker kunnen arresteren. De man had in de Lange Herentalsstraat proberen in te breken in verschillende voertuigen. In twee wagens lukte dat ook, maar toen kreeg een handelaar in de straat de inbreker in de gaten. Die belde de politie waardoor de inspecteurs de man snel konden inrekenen. (VTT)