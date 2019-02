Inbreker op bouwwerf betrapt Sander Bral

18 februari 2019

Getuigen zagen zaterdagavond iemand een werf betreden aan de Zakstraat in het stadscentrum. Er werd een politiepatrouille aangestuurd om te kijken wat er aan de hand was. Toen de inspecteurs ter plaatse kwamen, zagen ze meteen dat het slot van de afsluiting geforceerd werd. Met de nodige voorzichtigheid liepen ze de werf op. Daar konden ze een verdachte arresteren. Het was ook al snel duidelijk dat de verdachte plannen had om een en ander mee te nemen want er stonden al verschillende voorwerpen klaar. De verdachte werd meengenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.