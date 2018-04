Inbreker "moet dringend naar wc" 25 april 2018

Op een werf in de Van Schoonbekestraat is maandagnacht een 33-jarige verdachte van een inbraak gearresteerd. De man deed het inbraakalarm afgaan, waarna medewerkers van een beveiligingsfirma hem ter plaatse staande konden houden tot de aankomst van de politie. De verdachte bleek niet alleen gekend voor verschillende feiten, hij was ook in het bezit van werkmateriaal en een grote sleutelbos. Hij verklaarde dat hij na het werk met een vriend had afgesproken en zich daarom nog niet had omgekleed. Zijn aanwezigheid op de werf verklaarde hij door te vertellen dat hij heel dringend naar de wc moest. Nazicht bracht echter aan het licht dat de man achter de hoek woonde. Hij kon niet verklaren waarom hij niet gewoon naar huis was geweest als zijn nood zo hoog was. De politie besloot de man te arresteren en mee te nemen voor verhoor. (BSB)