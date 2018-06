Inbreker laadt gsm op in wassalon 19 juni 2018

Een inbreker is zondagochtend betrapt in een wassalon op het Viaduct-Dam. De 27-jarige man had het rolluik geforceerd en de deur geopend. Hij werd binnen aangetroffen terwijl hij zijn gsm aan het opladen was.





Bij de controle werden onder meer een schroevendraaier en een tang gevonden. Die had de verdachte gebruikt om het tv-scherm los te maken. Hij werd meegenomen voor verhoor. (BSB)