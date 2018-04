Inbreker in kostuum plundert restaurant BEROEPSCRIMINEEL MAAKT 10.000 EURO BUIT BIJ LE STEAK '17 JONATHAN BERNAERTS

11 april 2018

02u51 0 Antwerpen Een inbreker in kostuum heeft voor minstens 10.000 euro buitgemaakt in het restaurant Le Steak '17 op het Eilandje in Antwerpen. Hij ging er vandoor met cash geld, twee dure laptops, sterkedrank en persoonlijke spullen. De dader kreeg tijdens zijn plundertocht grote dorst en trakteerde zich op een Fanta aan de bar.

Het labo van de Antwerpse politie was dinsdagochtend druk in de weer voor sporenonderzoek in Le Steak '17. Maar chef Julien Renders twijfelt sterk of hij zijn gestolen spullen ooit weer zal terugzien. "Volgens de politie kregen we een échte beroepscrimineel over de vloer, iemand die van inbreken zijn beroep heeft gemaakt", zegt Renders. "Het viel op dat de dader tijdens de inbraak erg op zijn gemak was. Hij nam bijvoorbeeld de tijd om aan de bar een Fanta te consumeren. Niet te geloven eigenijk."





De dief - die in kostuumvest piekfijn was uitgedost - sloeg maandagochtend toe in Le Steak '17. Hij koos zijn moment niet zomaar: het restaurant, dat pas drie maanden geleden de deuren opende, had er dankzij het mooie weer een uitstekend weekend opzitten.





Chef Renders had naar eigen zeggen zondagavond al een 'naar voorgevoel'. "Nadat ik 's avonds de zaak had gesloten, ben ik nog teruggekeerd om te kijken of alles goed op slot zat. Om de een of andere reden was ik niet helemaal gerust. Toen ik maandag - onze sluitingsdag - aan Le Steak '17 aankwam, zag ik aan het keldergat dat ze hadden binnen gezeten."





Gelukkig investeerde Renders sterk in camerabewaking. De inbraak werd dus gefilmd, de dader komt zelfs behoorlijk goed in beeld. "Op de beelden is te zien hoe een man rond 5 uur 's morgens buiten op het terras een sigaretje staat te roken", vertelt Renders. "Door een stuk van de riolering kapot te trappen, baant hij zich daarna via het keldergat een weg naar binnen. Dat is een straffe prestatie: het gat waardoor hij naar binnen kroop, is amper een vierkante meter groot."





Binnen in het restaurant begon de dief dan aan zijn plundertocht. "Hij doorzocht de hele zaak en nam heel wat spullen mee", zegt Renders. "Twee dure laptops, de inhoud van de kassa, sterkedrank... Maar ook persoonlijke spullen met emotionele waarde, zoals kleren, schoenen en juwelen, zijn verdwenen. Ik ben nog steeds aan het uitzoeken wat er nog meer gestolen is. Maar ik weet nu al dat de buit sowieso in de 10.000 euro loopt. Na drie kwartier blies de dader dan de aftocht."





Inbraak of niet, Julien Renders deed Le Steak '17 gisteren gewoon weer open. "Wat moet ik doen? Ik heb geen zin om te gaan treuren na deze tegenslag", zegt Renders vastberaden. "Ik wil van mijn restaurant een topzaak maken. Dan sluit je niet zomaar de deuren, toch?"