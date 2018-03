Inbreker heeft hamer op zak 23 maart 2018

Drie verdachten zijn woensdagnacht betrapt tijdens een inbraak in een auto op de Gedempte Zuiderdokken. Een werknemer van een autoverhuurbedrijf was op weg naar zijn voertuig toen hij de verdachten uit de wagen zag kruipen. Toen de drie zagen dat ze betrapt waren, sloegen ze op de vlucht.. De verdachten konden echter opgepakt worden door het SRT-team nadat ze gezien waren op camerabeelden. Eén van hen had een vuisthamer op zak. (VTT)