Inbreker gevat met spullen van eerdere diefstal 24 juli 2018

02u37 0

In de Lange van Bloerstraat werd vrijdagavond een inbreker gevat die een woning was binnengedrongen. De bewoners waren nog aanwezig en verwittigden de politie. Die konden de man vatten. De man bleek in het bezit van onder meer een tang en een breekmes. In zijn tas werd ook een gps-toestel gevonden dat in verband gebracht kon worden met een auto-inbraak in de Lange Beeldekensstraat die voordien al plaatsvond.





De verdachte was geen onbekende voor de politie en werd gearresteerd. (BSB)