Inbreker geklist 09 februari 2018

02u39 0

In de Essenstraat in Antwerpen is woensdagnacht een man op heterdaad betrapt die in verschillende voertuigen probeerde in te breken. Een getuige zag hoe de verdachte in de Trapstraat de ruit van een bestelwagen insloeg en verwittigde de politie. Aan de hand van de informatie van de getuige kon het snelleresponsteam de verdachte vatten in de Essenstraat. Daar probeerde de verdachte het slot van een woning te forceren. De verdachte kon uiteindelijk geen buit maken, hij werd gearresteerd en de schroevendraaier die hij op zak had, werd in beslag genomen. (BSB)