Inbreker betrapt 05 april 2018

02u37 0

In de Bexstraat in Antwerpen werd dinsdagvoormiddag een inbreker betrapt door een buurman. De getuige verwittigde de politie en kon de man volgen. Die trachtte zich in de Antoon Van Dyckstraat te verbergen voor de politie, maar kon niet ontsnappen. De man bleek in het bezit van een Zwitsers zakmes en een sleutelbos, met sleutels die vermoedelijk gebruikt werden bij de poging tot inbraak. De 51-jarige verdachte werd overgebracht naar het politiekantoor. (BSB)