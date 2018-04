Inbreker bedreigt bewoners met aardappelmes 04 april 2018

Een man die zichzelf toegang had verschaft tot een woning in de Duinstraat is na een schermutseling met enkele buurtbewoners opgepakt door de politie. De 49-jarige man, met een verleden van illegaliteit, drugs en zware diefstallen, wilde vermoedelijk overnachten in de kelder toen hij betrapt werd door de bewoners. Daarop probeerde de verdachte hen te verjagen met een aardappelmesje en een aftrekker. De politie kon de man uiteindelijk overmeesteren. (BSB)