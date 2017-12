Inbraken in zes auto's 02u40 0

Gebruikers van een gemeenschappelijke parking aan de Bredastraat hebben vrijdagochtend ontdekt dat in zes voertuigen was opengebroken. Wellicht konden de dieven mee binnen glippen met een auto die de garage is ingereden. In de meeste gevallen is een van de zijruitjes ingeslagen. Niet alle eigenaars of bestuurders zijn al gevonden. De politie liet een bericht achter, zodat de slachtoffers zich kunnen melden bij de politie. Omdat nog niet iedereen dat heeft gedaan, is de buit nog niet gekend. (PLA)