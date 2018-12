Inbraak via keldergat in studentenbuurt Sander Bral

12 december 2018

16u43 0

Een getuige zag dinsdagochtend hoe verschillende mannen via een keldergat een horecazaak aan de Prinsstraat binnen gingen. Er werden meteen verschillende ploegen aangestuurd. Bij aankomst zag de politie nog net een man die op de uitkijk stond, vluchten. Door het raam kon worden vastgesteld dat er nog verdachten binnen waren. De politie is dan zelf via het keldergat naar binnen gegaan om de verdachten te overmeesteren. Er werden twee personen aangetroffen die in het bezit waren van gestolen spullen. De uitbater van de zaak kwam ter plaatse om de voordeur te openen zodat ze niet opnieuw door het keldergat moesten. De twee verdachten van 18 en 28 jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. De derde verdachte blijft op te sporen.