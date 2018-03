Inbraak in feestzaal 26 maart 2018

De politie werd zaterdagnacht opgeroepen voor een inbraak in een feestzaal aan de Berkenrodelei. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze een gebroken raam in de deur waarlangs de dader naar binnen was gegaan. Tijdens een korte zoekactie in de buurt vonden de agenten een verdachte. Hij kon niet verklaren waarom hij in het midden van de nacht zo ver van huis was. Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werden onder zijn bed drie laptops aangetroffen, waarvan al zeker één laptop gestolen. (VTT)