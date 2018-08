In uur tijd kilo's aan sigarettenpeuken opgeruimd 27 augustus 2018

Nadat vrijwilligers van Stadsmakers eerder de Grote Markt peukvrij maakten, was zaterdag het De Coninckplein aan de beurt. Een tiental mensen ging met een grijptang en vuilniszak in de hand een uur sigarettenpeuken opruimen. En dat bleek nodig. De buit bedroeg een aantal kilo aan weggegooide peuken. "Het is ongelofelijk dat je op een uur tijd zo een resultaat bereikt. Maar tegelijk doet het ook nadenken over de problematiek. Nog te vaak wordt het weggooien van een peuk aanzien als iets normaal. Daarom ben ik ook geen voorstander van peukenroosters omdat de handeling van iets op de grond gooien niet wordt aangepakt", vertelt schepen Caroline Bastiaens. De actie is eerder symbolisch maar tegelijk werkt het ook sensibiliserend. "We tonen mensen dat peuken niet op de grond thuishoren." (ADA)