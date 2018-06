In tien weken tijd 55 ton CO2 bespaard 07 juni 2018

De Klimaatstrijd, een campagne van de provincie om inwoners aan te zetten hun ecologische voetafdruk te verkleinen, werpt zijn vruchten af. Twee maanden na de aftrap hielden de deelnemers in totaal zo'n 55 ton C2 uit de lucht. Dat effect kan je vergelijken met 7.847 auto's die voor één dag van de baan werden gehaald.





Belangrijk instrument in de Klimaatstrijd is de app 'For Good', die je CO2-verbruik in kaart brengt en tips geeft over hoe je jouw gedrag kan veranderen. "Vele mensen liggen wakker van het klimaat, maar weten niet altijd wat ze moeten doen om hun steentje bij te dragen", zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger (sp.a). "Met deze app krijg je een aantal duidelijke mogelijke maatregelen aangereikt. Minder vlees eten, minder met de auto rijden, seizoensgroenten eten, enzovoort."





Intussen werd ook een top twintig samengesteld van de deelnemende gemeenten met de kleinste ecologische voetafdruk. Daarin staat de gemeente Berlaar afgetekend aan de leiding, met Boom en Edegem op respectievelijk plaats twee en drie. Gisteren kwam een aantal burgemeesters van goed scorende gemeenten hun engagement samen kracht bijzetten en sprongen ze in het Nautisch Bezoekerscentrum in Boom op de fiets voor een beter klimaat.





De Klimaatstrijd loopt nog tot maart 2019. Alle info op www.deklimaatstrijd.be. (BCOR)