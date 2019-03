IN KAART. Ook deze Antwerpse plaatsen werden recent opgeschrikt door drugsgeweld

Antwerpen

Afgelopen nacht gooiden onbekenden twee granaten onder twee auto’s in de Dijlestraat in Antwerpen. De ontploffingen gebeurden vlak bij Park Spoor Noord, waar woensdagochtend ook al twee auto’s uitbrandden . Diezelfde nacht ging in de Antwerpse deelgemeente Hoboken eveneens een wagen in vlammen op. De feiten situeerden zich in het drugsmilieu. Of dat nu ook het geval is, wordt nog onderzocht. Het afgelopen jaar was Antwerpen tientallen keren het decor van gewelddadige, drugsgerelateerde incidenten zoals voertuigbranden en beschoten woningen. Een overzicht.