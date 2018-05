In filehoofdstad kan rechtszaak niet om 9u starten 23 mei 2018

02u48 0 Antwerpen De justitie-instellingen in Antwerpen slaken een noodkreet: door het mobiliteitsinfarct kan geen enkele zitting nog 's morgens om 9 uur van start gaan. Een oplossing lijkt niet voor handen.

Vorige week nog werd Antwerpen opnieuw bekroond tot filehoofdstad. "Geen verrassing, bij ons is het al zo ver dat zaken gewoon niet langer om 9 uur kunnen starten. Op het hof van beroep plannen we zaken uit Limburg alvast om 11 uur maar dan vinden advocaten geen parkeerplaats meer", zegt woordvoerder Tom Hoorens. De vier instellingen - het Vlinderpaleis, het hof, de gevangenis in de Begijnenstraat en het oude justitiepaleis - pleiten niet voor meer parking maar wel voor een doorgedreven sensibilisering binnen justitie. "Een jaar geleden hebben we samen gezeten met Slim naar Antwerpen, waar ons heel wat mogelijke oplossingen werden geboden. Maar een mobiliteitsscan bijvoorbeeld kost 3.000 euro per site. Als we het gaan berekenen over zeven jaar - zo lang zullen de mobiliteitsproblemen minstens nog aanhouden - dan spreken we over zo'n 35.000 euro. Maar er gebeurt eigenlijk niets, na 13 maanden staan we nog steeds stil."





Alles samen gaat het over zo'n 1.600 personeelsleden die op de sites werken, qua bezoekers komen daar er nog eens een 1.500-tal mensen per dag bij. Naar schatting komt 77 procent met de wagen, goed voor 2.300 auto's per dag dus. Vooral advocaten lijken ook verknocht aan hun wagen. "Die mobiliteitsscan moet de mensen die binnen een straal van 20 kilometer wonen ook duiden op alternatieven. Te veel mensen komen met de wagen. Een doorgedreven sensibilisering moet zorgen voor een mentaliteitswijziging." Er moet ook meer ingezet worden op digitalisering. "Magistraten, advocaten, ze moeten allemaal met dikke dossiers zeulen. Advocaten moeten vaak ook op verschillende locaties zijn. Digitalisering kan daarin veel meer een verschil maken. Via videoconferentie kan men pleiten vanuit het gerechtsgebouw van Hasselt met het hof van beroep in Antwerpen. Zo kunnen advocaten tijd winnen in plaats van aan te schuiven op de E313." (NBA)