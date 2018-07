In een wip van Schelde tot Noorderlaan NOORDELIJKE STUK VAN SINGELFIETSPAD ZO GOED ALS KLAAR DIETER LIZEN

11 juli 2018

02u26 0 Antwerpen Na het zuidelijke deel is nu ook het noordelijke stuk van het Singelfietspad zo goed als volledig klaar. Nadat de Noordersingel en de zuidelijke kant van de IJzerlaan werden aangepakt, werd tot slot de aansluitende Slachthuislaan heringericht met meer plaats voor fietsers.

Na de heraanleg van de Noordersingel en de zuidelijke kant van de IJzerlaan, is nu ook de Slachthuislaan heringericht met 2 rijstroken in elke richting en een groene middenberm. Aan beide zijdes liggen nu brede en comfortabele voet- en fietspaden die door een parkeerstrook met bomen of door een groenstrook afgescheiden worden van de rijweg. Hiermee is de afwerking van het volledige noordelijke deel van de Singel en het Singelfietspad zo goed als klaar.





Tegen vrijdag wordt de doorsteek van de fietsbrug over het Albertkanaal naar het nieuwe kruispunt met de Samberstraat nog afgewerkt. Fietsers kunnen zo rechtstreeks aantakken op de Rode loper Spoor Noord, die moet tegen het najaar van 2018 helemaal klaar zijn.





155 nieuwe bomen

In augustus volgen nog de laatste afwerkingen, zoals de definitieve afslagstrook naar de Kalverstraat en de herstelling van het fietspad aan de kant van het Lobroekdok. De Slachthuislaan krijgt ook nog een 'groene boost' door middel van 155 nieuwe bomen die dit najaar aangeplant zullen worden.





"Met de heraanleg van de Slachthuislaan is de laatste missing link op het Singelfietspad nu weggewerkt en kan men vlot van aan de Schelde tot aan de Noorderlaan fietsen", vertelt Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit. "De laatste werkpunten op de route, de kruispunten op de Zuidersingel, worden momenteel uitgewerkt en ingepland. Zo wordt met de heraanleg van de voet- en fietspaden op de Plantin en Moretuslei bijvoorbeeld ook het Singelkruispunt mee aangepakt."





Eind augustus zijn ook de werken op de IJzerlaan helemaal klaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 8 september 2018, samen met de jaarlijkse Damse feesten, is iedereen welkom om de nieuwe IJzerlaan, de Slachthuislaan en het Singelfietspad te verkennen.





Ringfietspad

De stad is ook al bezig met het volgende groot fietsproject: de heraanleg van het Ringfietspad. "We bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het Ringfietspad een soort fietsostrade wordt, waar je niet moet blijven stilstaan voor rode lichten, maar waar je vlot kan door blijven fietsen over de hele lengte", besluit Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit.