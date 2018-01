In één klap 350 deelwagens erbij 02u31 0 Foto Klaas De Scheirder De auto's staan al in de straat opgesteld, vanaf maandag is de app beschikbaar.

Poppy, een jonge start-up die samenwerkt met garage d'Ieteren, start maandag in Antwerpen met de grootste vloot CO2-neutrale deelwagens van het land. Vrij revolutionair is dat je de 350 elektrische Volkswagen Golfs en g-tron Audi A3 eender waar in de freefloating zone kan achterlaten na gebruik. Deelnemen kan via een simpele app op je smartphone waarop je alle auto's kan terugvinden. Met de app open en sluit je ook het portier en starten doe je met een startknop in de wagen.





Betalen gebeurt via creditcard tegen 33 cent per minuut. Voorlopig is die 'freefloating zone' beperkt tot Antwerpen en alle districten behalve Ekeren en Berendrecht-Zandvliet, maar de initiatiefnemers denken al aan uitbreiding naar 10 andere steden. De auto's met Poppy-logo zijn nu al over de stad verspreid, vanaf maandag kan je de app downloaden. Al 7.000 mensen schreven zich op voorhand in voor het systeem via de website Poppy.be. (DILA)