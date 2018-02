In de zadenbibs is het al lente 24 februari 2018

02u27 0

De 5 zadenbibs verspreid over Antwerpen gaan weer open. U kan er uw zaadjes lenen om in de tuin te planten. U vindt er zaden van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten, bloemen... In ruil vraagt de bib om zelf zaden te oogsten en een deel terug te schenken aan de bib. Een zadenbib wil de traditie van zaden kweken en delen in ere houden en een netwerk uitbouwen van tuiniers die hun kennis met elkaar delen. Vrijwilligers staan in voor het verpakken en etikettering van de zaden. In het EcoHuis krijgt u ook plantenadvies en er zijn workshops over tuinieren en eetbare planten kweken in potten. Zaterdag 24 februari, van 13 tot 17 uur, EcoHuis, Turnhoutsebaan 139, Borgerhout. Ook de bibliotheken De Poort en De Vertellerij (Berchem), bib Driehoek (Ekeren) en bib Bist (Wilrijk) doen mee. Zaden ontlenen is gratis. (DILA)