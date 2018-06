In augustus weer regenboog onder de grond 14 juni 2018

02u45 0

De Sint-Annatunnel kleurde de afgelopen dagen in de kleuren van de regenboogvlag. Daar kwamen zoveel positieve reacties op dat het kabinet van schepen Fons Duchateau beslist heeft om de voetgangerstunnel tijdens de Antwerp Pride van 9 tot 12 augustus opnieuw te verlichten in de regenboogkleuren. Even werd gekeken om de verlichting permanent te installeren maar dat is technisch niet mogelijk om dat op zo een korte tijd te verwezenlijken. Daarom zal dat idee meegenomen worden naar de volgende legislatuur. Zo krijgt de Sint-Annatunnel in de toekomst misschien wel permanent een regenboogtintje. Dinsdagavond werd de verlichting verwijderd. (ADA)