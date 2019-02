In 2018 stonden we nog langer in de file op de Antwerpse Ring Dieter Lizen

18 februari 2019

14u38 0 Antwerpen De avondfiles bleven in 2018 qua duur en lengte op hetzelfde niveau als in 2017, de ochtendfiles namen zelfs af met gemiddeld 6 procent. Maar op de bekende knelpunten rond Antwerpen blijft de filezwaarte wél stijgen. Op de aansluiting van de E19 op de buitenring staan we zelfs een halfuur langer aan te schuiven per dag. Voor minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een bewijs dat de Oosterweelwerken hard nodig zijn.

We zaten vorig jaar met zijn allen meer in de wagen dan ooit tevoren. Het autoverkeer steeg vorig jaar met 0,4% op weekdagen en zelfs 2,3 % in het weekend zo blijkt uit het Jaarrapport van het Verkeerscentrum. De cijfers werden verzameld op basis van objectieve gegevens, afkomstig van de informatie van de operatorzaal van het Verkeerscentrum en 4.500 detectielussen in het wegdek.

De sterk verhoogde investeringsbudgetten werpen volgens Ben Weyts vruchten af, maar ook het droge weer, vooral tijdens de tweede helft van 2018, speelde een belangrijke rol. Voor de bekende knelpunten rond Antwerpen en Brussel is er geen reden tot juichen. In Antwerpen is de fileduur ter hoogte van de aansluiting van de E19 op de buitenring opgelopen met nog eens 30 extra minuten tot een gemiddelde van 220 minuten file per dag.

Voor de Kennedytunnel richting Nederland staat nu 11 uur file op een gemiddelde werkdag. De top 5 van meest drukke wegsegmenten wordt helemaal ingevuld door de Ring rond Antwerpen. De zone Borgerhout-Antwerpen-Oost is de drukste van heel Vlaanderen (tot meer dan 140.000 voertuigen per dag), gevolgd door de zone Berchem-Borgerhout en Berchem Antwerpen-Zuid.

“We hebben de schop op de juiste plaatsen in de grond gestoken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Rond Antwerpen zijn de Oosterweelwerken opgestart en rond Brussel staan de werken aan de Ring in de steigers. Rond Antwerpen zijn we begonnen aan een investering van 3,5 miljard euro. Zo ontstaan er op middellange termijn nieuwe perspectieven voor onze mobiliteit”, zegt Weyts.