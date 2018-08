In 12 dagen 7 bejaarden bestolen EX-VERPLEEGSTER (29) BEROOFT BEWONERS VAN RUSTHUIZEN JONATHAN BERNAERTS

10 augustus 2018

02u47 0 Antwerpen In twaalf dagen tijd heeft een ex-verpleegster zeven bejaarde dames bestolen. A.S. (29) schuimde rusthuizen in het Antwerpse af en geraakte telkens met smoesjes binnen bij bewoners. Volgens één slachtoffer schoof de dievegge zelfs eigenhandig een ring van haar vinger.

A.S. was vroeger zorgkundige, maar verloor haar job door een arbeidsongeval. De jonge vrouw viel in een zwart gat en begon kalmeringspillen en cocaïne te gebruiken. In haar zoektocht naar centen zette S. al haar scrupules opzij en besloot ze bejaarden te gaan beroven.





En waar vind je makkelijker slachtoffers op leeftijd dan in rusthuizen, woonzorgcentra en serviceflats? In twaalf dagen tijd ging S. meermaals langs in Sint-Jozef in Antwerpen, maar ook in Ten Gaarde in Antwerpen en Moretus in Berchem. De dievegge maakte in totaal zeven slachtoffers en had het vooral gemunt op juwelen en geld.





Telkens raakte A.S. met een smoesje bij de oudjes op de kamer. Zo zei ze tegen een bewoonster van een serviceflat dat ze gestuurd was voor een gezichtsverzorgingskuur. Wat later beroofde A.S. de vrouw van haar handtas en een juwelendoosje.





Ring

Bij een ander slachtoffer, een rolstoelgebruikster, kwam A.S. gewoon de kamer binnen. Volgens de bewoonster haalde ze een ring van haar vinger en begon ze daarna te rommelen in de kleedkast. Achteraf bleken bij de vrouw ook een armband, een gsm en een portefeuille verdwenen. Nog een andere keer belde S. bij een oudere dame aan en vroeg ze of ze het toilet mocht gebruiken. A.S. griste bij het buitengaan 15 euro uit een handtas. In rusthuis Sint-Jozef liep A.S. op 28 april 2018 tegen de lamp. Ze had 620 euro, gestolen bankkaarten en juwelen bij zich.





Het Antwerpse procureur schilderde A.S. af als een gewiekste dievegge en vorderde 12 maanden met uitstel, gekoppeld aan probatie-voorwaarden. "De politie heeft haar gsm volledig uitgepluisd. Blijkbaar had de vrouw via de zoekmachine verschillende rusthuizen in het Antwerpse opgezocht. Ze was ook op zoek gegaan naar juwelen en hun marktwaarde. Deze vrouw wist zeer goed waar ze mee bezig was."





"Herinnert zich niks"

Advocate Laurence Sweldens vroeg de vrijspraak omdat haar cliënte de feiten ontkent. "Meer nog, ze zegt dat ze zich helemaal niets kan herinneren."





Ondergeschikt stelde Sweldens voor dat haar cliënte zich laat begeleiden. "Ze moet geholpen worden. Nadat ze haar job is verloren, is ze op het slechte pad beland. Ze heeft een verslaving opgelopen en is mentaal nog altijd niet helemaal in orde. Ook de gerechtspsychiater die haar onderzocht heeft, vindt een residentiële opname een goed idee."





De zeven slachtoffers hebben hun bezittingen ondertussen teruggekregen. Ze stellen zich geen burgerlijke partij meer. Vonnis op 14 augustus.