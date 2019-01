In 1 jaar 100.000 km gefietst op Cloudbike: nieuw deelfietssysteem kan tevreden terugkijken Nina Bernaerts

04 januari 2019

18u02 0 Antwerpen Cloudbike kan na één jaar tevreden terugkijken. Meer dan 100.000 kilometers werden er afgelegd met hun deelfietsen en straks breidt het systeem uit naar Boom. Opvallend: dankzij de fietsen, met GPS-radar in, konden ook enkele fietsdieven gevat worden.

Naast de rode Velo’s zijn nu ook de lichtblauwe fietsen ondertussen vaste prik in het straatbeeld. Met een 300-tal verspreid over de binnenstad, de Park and Rides en de Kinepolis veroveren ze stilaan hun plek. “Er werd het afgelopen jaar zo’n 100.000 kilometer gefietst, elke rit is gemiddeld goed voor een 2-3 kilometer. In totaal zitten we aan zo’n 45.000 ritten”, vertelt één van de oprichters, Jim Briels. De eerste maanden van Cloudbike liepen nochtans eerder moeizaam. “Die eerste maanden hebben we vreselijk slecht weer gehad en wij wilden gewoon zo snel mogelijk van start gaan. Wij zijn zo lang bezig geweest met die fietsen. Toen ze dan uiteindelijk allemaal hier waren en gemonteerd waren, wilden we ze zo snel mogelijk op straat. Het feit dat we een klein bedrijfje zijn en alles met twee moeten doen, betekent ook dat we bijzonder weinig gedaan hebben qua marketing. Het heeft dus even geduurd voor de mensen de weg naar onze fietsen hebben gevonden. Ondertussen hebben we abonnement-formules en dagpassen die enorm aanslaan”, vertelt Max Machtelinckx.

Zware concurrentie

Terwijl Cloudbike vorig jaar als eerste een nieuw deelsysteem op poten zette, worden we ondertussen overspoeld door de deelvoertuigen: deelfietsen Mobi en Swapfiets, deelwagen en -scooter Poppy, deelscooter Scooty, deelstep Bird en binnenkort misschien nog deelstep Lime. Heftige concurrentie voor de Cloudbike? “Wij hebben dat niet zo ondervonden. We vonden het daarom ook belangrijk om als eerste die stap te zetten. We wilden dat eerste publiek aan ons binden. En dat is vrij goed gelukt. We ondervinden ook dat al die systemen vooral complementair zijn. Mensen houden niet halsstarrig vast aan één systeem. We vinden het vooral een goede zaak dat er keuze is, delen is gewoon de toekomst.”

Zomaar 300 fietsen loslaten op een stad die toch gevoelig is aan fietsdiefstallen, is dat niet vragen om problemen? “We zijn uiteindelijk vijf fietsen echt kwijt. Je ziet die dan op de GPS-radar vertrekken richting Polen of andere richtingen. Dat is heel jammer. We hebben ook wel al heel wat fietsen terug kunnen recupereren mede dankzij de politie. In het begin zagen we één van onze fietsen verdwijnen naar de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Dan zijn we zelf naar daar getrokken en konden we de plek lokaliseren. Met de politie konden we het in het oog houden. Toen onze fiets terug in beweging kwam, kon de politie een bestelwagen onderscheppen, daar zat niet enkel onze fiets met GPS-tracker in maar ook een heleboel anderen. In totaal konden er wel 50 andere fietsen gerecupereerd worden. De dief in kwestie kon zich voor de rechtbank verantwoorden.”

In de stad zullen de komende maanden nog fietsen bijkomen, en kijkt Cloudbike vooral naar de districten. Een heel nieuwe vloot zal nog gelanceerd worden in Boom, waar nu nog geen deelfietsen bestaan.