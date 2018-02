Imade Annouri nieuw gemeenteraadslid 27 februari 2018

Vanaf 1 maart neemt Imade Annouri (34) de taken van Ikrame Kastit over. Laatstgenoemde mag zich stilaan opmaken voor het moederschap. Het gemeenteraadslid zetelt sinds februari in de gemeenteraad in Antwerpen als opvolger voor Myerem Almaci. Zij werd toen voorzitster van de nationale partij. Imade Annouri, de opvolger van Kastit, zetelt momenteel al in het Vlaams parlement. (NBA)