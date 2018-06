Illegale taxichauffeur toch vervolgd voor doodslag 15 juni 2018

De illegale taxichauffeur Saddam E.A. uit Merksem moet wegens onopzettelijke doding van Didier Barthomeus (25) uit Schilde voor de rechter verschijnen. Dat heeft de kamer voor inbeschuldigingstelling beslist. Bij een veroordeling kan dat Saddam E.A. een gevangenisstraf van 5 maanden tot 2 jaar opleveren.





Didier Bartholomeus had in de nacht van 25 op 26 september 2016 zijn verjaardag gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Hij had na afloop voor 20 euro een illegale taxi genomen. Bestuurder Saddam E.A. had hem bij de Brug van den Azijn in Merksem uit zijn wagen gezet, omdat Didier zich lastig zou gedragen hebben. De Schildenaar werd enkele dagen later levensloos uit het Dokske opgevist. Hij was verdronken. Uit het onderzoek bleek niet dat de taxichauffeur iets met de dood van Didier te maken had.





De moeder van Didier kon zich daar niet in vinden: zij vond dat Saddam E.A. zich ook zou moeten verantwoorden voor de onopzettelijk doding van haar zoon door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Hij had de vermoeide Didier namelijk op een afgelegen en gevaarlijke plek uit zijn auto gezet. Advocaat Tim Fosté tekende beroep aan en haalde donderdag zijn slag thuis. "Nu heeft de familie toch een kans dat er iemand gestraft wordt voor de dood van Didier."