Illegale taxichauffeur toch vervolgd voor dood feestvierder The Villa 12 april 2018

02u29 0 Antwerpen De illegale taxichauffeur Saddam E.A. riskeert nu toch vervolging voor de dood van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde. Het parket-generaal dagvaardt Saddam E.A. wegens onopzettelijke doodslag en diefstal van zijn portefeuille. Tot tevredenheid van moeder Micheline Duysens: "Dit hebben wij al gevraagd op dag 1 van het onderzoek."

Didier Bartholomeus verongelukte in de nacht van 25 op 26 september 2016 nadat hij zijn verjaardag had gevierd in discotheek The Villa op het Eilandje. Voor 20 euro nam hij een illegale taxi naar huis in Schilde. Taxichauffeur Saddam E.A. zette Didier al uit zijn wagen bij de brug van de Azijn in Merksem. Didier zou lastig gedaan hebben. Enkele dagen later werd het stoffelijk overschot van Didier uit het vlakbijgelegen Dokske opgevist.





De raadkamer besliste in oktober vorig jaar om Saddam E.A. enkel te vervolgen voor de diefstal van de portefeuille van de verdronken Didier. De procureur vond onvoldoende aangetoond dat de illegale taxichauffeur onrechtstreeks mee schuldig was aan de dood van Didier. De familie van Didier was niet tevreden en tekende beroep aan. Advocaat Tim Fosté, die de familie van Didier bijstaat: "Volgens ons is de taxichauffeur onvoorzichtig geweest door een vermoeide Didier in Merksem op een onbekende, gevaarlijke plek achter te laten. De procureur-generaal volgt die stelling nu."





Voor Micheline Duysens, de moeder van Didier, is de gewijzigde houding van het parket-generaal een stap in de goede richting.





"Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te zien dat Didier nog zou leven als hij niet met die illegale taxichauffeur was meegereden. Ik heb gedaan wat ik kon om die man voor doodslag voor de rechter te krijgen. Het blijft natuurlijk afwachten of hij ook veroordeeld wordt voor onopzettelijke doodslag."





De kamer voor inbeschuldigingstelling (K.I.) behandelt het dossier volgende donderdag. Het effectieve proces volgt dan pas na de zomervakantie. De illegale taxichauffeur riskeert tot twee jaar celstraf. (PLA)